La Corée du Nord nomme un nouveau ministre de la Défense

La Corée du Nord a désigné le général No Kwang Chol comme ministre de la Défense lors d'une importante réunion parlementaire cette semaine, ont rapporté les médias d'Etat du pays mercredi.

No, un général d'armée qui avait déjà été ministre de la Défense entre 2018 et 2019, succèdera à Kang Sun Nam, a annoncé l'agence de presse officielle KCNA, sans donner plus de détails.

No Kwang Chol avait accompagné le dirigeant Kim Jong Un à Singapour en 2018 et au Vietnam l'année suivante pour des discussions avec l'ancien président américain Donald Trump.