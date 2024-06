La Cour suprême américaine bloque l'accord protégeant la famille Sackler de futures poursuites pour la crise des opiacés

La Cour s'est prononcée par une majorité de cinq voix contre quatre. Le ministère de la Justice reprochait à cet accord, conclu en 2022 avec les 50 Etats américains, des collectivités locales et des victimes individuelles et validé par une cour d'appel fédérale, de protéger la famille Sackler de toute future poursuite, y compris de victimes qui n'y ont pas consenti.

- Milliards "siphonnés" -

Visé par une avalanche de poursuites, le laboratoire pharmaceutique Purdue s'est déclaré en faillite en 2019 et négocie depuis un plan dont la dernière version prévoit sa fermeture d'ici 2024 aux Etats-Unis au profit d'une nouvelle entité et le paiement d'au moins 5,5 milliards de dollars sur 18 ans.

La Cour suprême avait suspendu en août cet accord à la demande du gouvernement.

Lors des débats en novembre, les neuf juges s'étaient montrés inhabituellement tiraillés, balançant entre le risque de compromettre l'indemnisation des victimes, et celui de reconnaître à une cour, dans une affaire de faillite, le droit d'immuniser les Sackler contre de futures poursuites.

Si le syndic de faillite du ministère de la Justice, qui conteste cet accord, "obtient gain de cause, les milliards de dollars prévus pour la prévention des opioïdes et l'indemnisation s'évaporeront et les créanciers et les victimes se retrouveront sans rien", avait plaidé l'avocat du laboratoire, Gregory Garre.