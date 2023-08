La crise humanitaire empire dans trois provinces de la République démocratique du Congo

"La situation humanitaire en Ituri, dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, déjà catastrophique, s'est dégradée ces derniers mois, et il était primordial d'augmenter l'envergure de nos opérations", a déclaré Suzanna Tkalec, coordinatrice humanitaire par intérim en RDC pour l'Onu.

Dans ces provinces déchirées par des violences armées, les organisations humanitaires ont fourni de une assistance à plus de 910.000 personnes ces six dernières semaines, indique le bureau onusien.

Jusqu'à la fin de l'année, les Nations unies, les ONG nationales et internationales ainsi que la Croix-Rouge prévoient d'apporter "une aide d'urgence à près de 5,5 millions de personnes", précise le communiqué.

Plus grand pays d'Afrique subsaharienne (2,3 millions de km2), la RDC est secouée par des tensions politiques combinées à une crise sécuritaire et à des difficultés économiques. Les groupes armés sévissent dans une grande partie de l'est de la RDC depuis trois décennies, héritage de guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000, lorsque le pays a frôlé l'éclatement.