La guerre à Gaza a dépassé tous les scénarios du créateur de la série Fauda

Diffusée ces dernières années sur Netflix, Fauda ("chaos" en arabe) a conquis le public, bien au-delà d'Israël, en plongeant dans la complexité du conflit israélo-palestinien à travers la lutte entre une unité d'agents israéliens infiltrés et un chef militaire du Hamas en fuite.

Matan Meir, producteur de 38 ans et soldat réserviste, a été tué vendredi soir avec quatre autres soldats durant une opération militaire dans le nord de la bande de Gaza où les troupes israéliennes combattent le mouvement, a précisé l'armée.

"Matan avait participé à la seconde et à la troisième saison" de Fauda, se remémore dans un entretien à l'AFP Avi Issacharoff, évoquant quelqu'un de "très positif", "toujours prêt à aider", en charge de l'organisation des tournages.

"Je me sens dévasté, on ne voit pas la fin, nous vivons les pires moments de l'histoire de ce pays", a déclaré l'un des réalisateurs, Rotem Shamir à son enterrement, où son cercueil a été porté par six camardes de son unité.

- "Je suis pessimiste" -

Il n'est pas le seul de l'équipe rattrapé par la guerre : l'un des acteurs de la série, Idan Amedi (Sagui), avait posté le 12 octobre sur X (ex-Twitter) une vidéo le montrant en tenue militaire, appelé à son devoir de reserviste en unité combattante, ajoutant "ce n'est pas une scène de Fauda, c'est la vraie vie".