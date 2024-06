La jetée américaine à Gaza, de déboire en déboire

Plus de 4.100 tonnes d'aide ont été acheminées jusque-là dans la bande de Gaza via cette jetée qui a coûté 230 millions de dollars, loin de "l'augmentation massive" de livraisons promise par Joe Biden.

Les Etats-Unis et d'autres pays ont largué des cargaisons d'aide par les airs également, mais celles-ci, conjointes avec les livraisons par la jetée, "n'ont jamais eu pour but de se substituer à un accès d'ampleur et durable via les points de passage terrestres", estime Michelle Strucke.

Selon elle, en se concentrant sur cette jetée et ces largages aériens, les Etats-Unis "ont fait perdre du temps et de l'énergie pour les décisionnaires, et plus de 200 millions de dollars des contribuables américains".

- Météo exécrable -