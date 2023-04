La Malaisie se dit prête à négocier avec Pékin sur la mer de Chine méridionale

Le Premier ministre du pays d'Asie du Sud-Est a indiqué que cette question "sensible" avait été évoquée lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping alors que la société malaisienne Petronas dispose de la plus grande plateforme dans la zone disputée et mène plusieurs projets d'exploration.

"J'ai souligné, qu'en tant que petit pays, nous avions besoin de ressources, comme le pétrole et le gaz, et que nous devions poursuivre" les projets d'exploration, a indiqué le responsable au cours d'un discours devant le personnel du bureau du Premier ministre.