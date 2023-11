La patronne du FMI félicite Javier Milei, espère "collaborer étroitement" avec lui

"Nous espérons collaborer étroitement avec (M. Milei) et son administration dans la période à venir afin de développer et mettre en place un plan solide capable de protéger la stabilité macroéconomique et renforcer la croissance inclusive pour tous les Argentins", a écrit sur son compte X (ex-Twitter) Mme Georgieva, l'Argentine étant le pays disposant, de loin, du plus important plan d'aide de la part du FMI.