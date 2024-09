La population civile paniquée fuit le sud du Liban frappé par Israël, le bilan s'alourdit

La population libanaise, paniquée par les frappes intenses menées lundi par l'armée israélienne sur le sud du pays, fuyait la région pour se réfugier, entre autres, dans la banlieue de la ville côtière de Tyr. Plus de 180 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées dans ces attaques, selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé.