La présidente taïwanaise termine au Belize sa tournée en Amérique centrale

"La présidente Tsai Ing-en est arrivée au Belize (...) et rencontrera demain le Premier ministre du Belize, John Briceno", a indiqué dimanche la télévision officielle du pays.

Les deux dirigeants doivent réaffirmer leur alliance après qu'un autre pays de la région, le Honduras, a rompu ses liens avec Taipei et décidé de reconnaître Pékin le 26 mars.

Avec le Guatemala, le Belize est le dernier allié de Taïwan en Amérique centrale. L'île n'est plus reconnue que par 13 pays depuis le revirement du Honduras.

Au nom du principe d'"une seule Chine" prôné par Pékin, aucun pays n'est censé entretenir de relations diplomatiques avec la Chine et Taïwan en même temps, et Pékin répète son opposition aux rencontres officielles entre des représentants étrangers et taïwanais.