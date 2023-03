La prison de Nanterre dans un état encore "accablant", dénoncent des avocats

Saisis par le barreau et l'Observatoire international des prisons (OIP), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint, en décembre, au ministère de la Justice de prendre huit mesures immédiates pour améliorer la détention dans cette maison d'arrêt où étaient détenues, en mars 2023, 955 personnes pour 592 places théoriques.

Parmi ces mesures à prendre urgemment: réparer les fenêtres, les installations électriques, dératiser, procéder au ramassage quotidien des poubelles...

Quatre mois plus tard, le barreau a visité l'établissement pénitentiaire et constaté que cellules et douches étaient dans un état toujours "accablant": "globalement insalubres, surchargées, fenêtres qui ne se ferment pas, murs dégradés, fils électriques apparents et pendants, absence de porte sur les sanitaires"...