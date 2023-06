La reconnaissance du gouvernement taliban liée à la levée des mesures contre les femmes

"Les talibans demandent à être reconnus par l'ONU et ses membres, mais dans le même temps, ils agissent contre les valeurs clé de la Charte des Nations unies", a-t-elle souligné.

"Dans mes discussions avec les autorités de facto, je suis directe au sujet des obstacles qu'ils se sont créés à eux-mêmes avec les décrets et restrictions qu'ils ont mis en place, en particulier contre les femmes et les filles", a déclaré devant le Conseil de sécurité Rosa Otounbaïeva, cheffe de la mission des Nations unies en Afghanistan (Manua).

Ces mesures contre les femmes, également "très impopulaires dans la population afghane", leur "coûtent à la fois leur légitimité nationale et internationale, tout en faisant souffrir la moitié de la population et en étant néfaste à l'économie", a encore déclaré la responsable onusienne.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans sont revenus à l'interprétation austère de l'islam qui avait marqué leur premier passage à la tête du gouvernement (1996-2001) et ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes.

Elles ont notamment été exclues de la plupart des établissements d'enseignement secondaire, des universités et des administrations publiques, et n'ont désormais plus le droit de travailler avec les ONG internationales, sauf dans certains secteurs.