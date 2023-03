La républicaine Marjorie Taylor Greene appelle à manifester à New York en soutien à Trump

L'élue républicaine américaine Marjorie Taylor Greene, alliée de l'ex-président Donald Trump, a appelé vendredi sur Twitter à manifester à New York après l'inculpation du milliardaire dans un dossier pénal. "Je me rendrai à New York mardi", jour de la comparution de l'ancien locataire de la Maison Blanche. "Nous devons protester contre cette chasse aux sorcières inconstitutionnelle", a-t-elle déclaré.