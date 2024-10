La République dominicaine va expulser 10.000 Haïtiens sans-papiers par semaine

"Cette opération vise à réduire l'excès de population migrante perçu dans les communautés dominicaines et sera menée dans le cadre de protocoles stricts garantissant le respect des droits humains et la dignité des personnes rapatriées", a indiqué dans un communiqué le porte-parole du président Luis Abinader à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité et de défense nationale.

Homero Figueroa a indiqué qu'en dépit d'une mission multinationale d'appui à la police haïtienne, les résultats obtenus étaient "limités" et que "face à cette réalité, nous sommes obligés d'agir de manière volontaire et responsable pour garantir la sécurité et la stabilité de notre pays".