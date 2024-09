La thèse d'un "écocide" sur l'île de Pâques vacille

Une hypothèse répandue, basée notamment sur des données paléoenvironnementales, avance que les Rapanui auraient déforesté l'île, dont il est établi qu'elle était autrefois couverte de palmiers, pour maintenir une culture florissante et une population d'environ 15.000 individus à son apogée.

La raréfaction des ressources aurait conduit à une période de famine et de guerre allant jusqu'au cannibalisme et se serait soldée par un effondrement démographique et culturel, mettant fin à la sculpture des statues au début du 17e siècle.

Au moment de leur arrivée en 1722, les Européens estimaient la population de l'île à seulement 3.000 individus.

Avec le récit de ce "suicide écologique", aussi qualifié d'"écocide", l'histoire des Rapanui "a été présentée comme un avertissement contre la surexploitation des ressources par l'humanité", rappellent les auteurs d'une étude publiée mercredi dans la revue Nature.