L'accord Séoul/Washington sur le nucléaire fait courir "un plus grave danger"

La soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a averti que l'accord entre les Etats-Unis et la Corée du Sud visant à renforcer la dissuasion nucléaire face à Pyongyang ne pouvait conduire qu'à "un plus grave danger".

"Plus les ennemis s'obstinent à organiser des exercices nucléaires, plus ils déploient des armes nucléaires à proximité de la péninsule coréenne et plus l'exercice de notre droit à l'autodéfense se fera en proportion directe", a déclaré Kim Yo Jung.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son homologue américain Joe Biden ont adopté mercredi la "Déclaration de Washington", qui renforce considérablement leur coopération en matière de défense, y compris nucléaire.

Parmi les mesures décidées dans le cadre de cet accord figure l'escale d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en Corée du Sud pour la première fois depuis quatre décennies.