L'agence météo de l'ONU enlève Ian et Fiona de sa liste de noms d'ouragans

Les morts et les destructions causés par les ouragan Ian et Fiona l'an dernier ont poussé l'agence météo de l'ONU à les retirer d'une liste tournante de noms attribués à des tempêtes, a annoncé cette dernière mercredi.

Fiona était un ouragan vaste et puissant de catégorie 4 dans l'Atlantique, qui a frappé les Antilles, Porto Rico et la République dominicaine, avant de s'abattre mi-septembre l'année dernière sur le Canada, une fois devenu un puissant cyclone post-tropical.

Il s'agit de l'événement météorologique extrême le plus coûteux jamais enregistrée sur la côte atlantique du Canada. Au total, il a fait 29 morts et plus de trois milliards de dollars de dégâts dans le pays et dans les Caraïbes.

Ian était arrivé quelques jours après seulement, frappant Cuba puis les Etats-Unis en tant qu'ouragan de catégorie 4, un des plus puissants à jamais toucher ce dernier pays.