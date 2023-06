L'air est de nouveau pollué aux Etats-Unis à cause des feux canadiens

A Chicago, troisième ville du pays, le ciel est gris pour le deuxième jour consécutif et certains habitants ont remis des masques pour se déplacer.

Hasard du calendrier, le président Joe Biden s'est rendu à Chicago mercredi pour y parler d'économie. S'il n'a pas évoqué le sujet des feux, son avion s'est posé dans une couche épaisse de fumée et de brouillard.

La fumée se déplace peu à peu vers l'est et a commencé à atteindre la région de Washington à la mi-journée. Un air comme poussiéreux, et à l'odeur légèrement acre, est venu gâcher une journée qui s'annonçait ensoleillée dans la capitale américaine.

"Un de ces événements dans l'année serait déjà remarquable, mais cela sera notre deuxième en un mois", a souligné sur Twitter Ryan Stauffer, scientifique de la Nasa spécialisé dans la pollution atmosphérique.

Au début du mois, un premier épisode de pollution atmosphérique particulièrement impressionnant avait touché tout le nord-est des Etats-Unis. Des images de New York baignée d'une lumière orange avaient fait la Une des journaux.