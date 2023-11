L'armée israélienne aurait saisi des "images relatives aux otages" dans l'hôpital al-Chifa

"Les soldats procèdent à la fouille de chaque étage, bâtiment après bâtiment alors que des centaines de patients et de membres du personnel médical se trouvent encore dans le complexe", selon la même source.

Les images ont été trouvées sur du matériel "appartenant au Hamas", a déclaré le responsable dans un communiqué, ajoutant que l'opération était encore en cours jeudi dans le plus grand établissement de Gaza, où se trouvent des centaines de patients, de personnels et de civils.

Le ministère de la Santé du Hamas a de son côté affirmé que l'armée israélienne avait frappé plusieurs services de l'établissement. "Ils ont détruit le service de radiologie et bombardé le service des grands brûlés et des dialyses", a affirmé à l'AFP le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidreh.

Entrée dans l'hôpital mercredi, l'armée israélienne a confirmé à l'AFP que ses soldats étaient toujours déployés dans cet hôpital où se trouvent, selon l'ONU, environ 2.300 personnes - patients, soignants et déplacés.

Le principal hôpital de la bande de Gaza est présenté par Israël comme un centre stratégique et militaire du Hamas, ce que dément le mouvement islamiste, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007.

"Ils sont dans le complexe et interrogent des médecins, des blessés et des déplacés", a-t-il ajouté. "Nous n'avons ni électricité ni eau potable ni nourriture (...) Des milliers de femmes, d'enfants, de malades et de blessés sont en danger de mort".