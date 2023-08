L'Arménie s'alarme auprès de l'Onu de la situation humanitaire au Nagorny Karabakh

Le couloir de Latchine, seul lien terrestre entre l'Arménie et le Karabakh, avait d'abord été bloqué par des Azerbaïdjanais se présentant comme des manifestants écologistes, avant que Bakou n'instaure un barrage routier à l'entrée de cette route en évoquant des raisons sécuritaires. L'Azerbaïdjan a depuis lors fermé sous divers prétextes la circulation sur le couloir de Latchine.

Le représentant permanent de l'Arménie auprès des Nations unies, Mher Margaryan, a rapporté, dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, une "grave pénurie" de nourriture, de médicaments et de carburant dans cette région peuplée majoritairement d'Arméniens. Il a aussi évoqué des coupures dans l'approvisionnement en électricité et en gaz dans cette enclave disputée entre Bakou et Erevan depuis des décennies.