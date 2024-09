"The Last Republican", le documentaire sur un élu de droite devenu anti-Trump

MANDEL NGAN

Que faire lorsque le parti politique que l'on admire depuis l'enfance franchit une ligne rouge et que l'on ne peut plus le suivre? L'ancien élu conservateur au Congrès américain Adam Kinzinger explique son choix dans "The Last Republican", un nouveau documentaire qui retrace son parcours.

Le film réalisé par Steve Pink, dont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto (TIFF), revient sur le parcours de l'homme politique, classé à droite, qui est passé de héros de guerre et chouchou du Parti républicain à anti-Trump.