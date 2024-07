Le Canada plaide pour des relations "stables" avec la Chine

Mélanie Joly a rencontré vendredi son homologue chinois Wang Yi lors d'une réunion qualifiée de "constructive et productive" par la ministre sur le réseau social X.

Ce déplacement en Chine, qui a débuté jeudi et s'achève samedi, est le premier de Mme Joly dans ce pays depuis son arrivée à la tête de la diplomatie canadienne en 2021.

Mme Joly a appelé à une "approche pragmatique envers la Chine et le développement de relations bilatérales solides et stables" avec Pékin "qui font avancer et qui protègent les intérêts du Canada", selon un communiqué de son ministère.

Les relations bilatérales se sont tendues après l'arrestation en 2018 par les autorités canadiennes d'une responsable du géant des télécoms chinois Huawei et de l'emprisonnement en représailles par la Chine de deux ressortissants canadiens.

Si tous les trois ont depuis été libérés, les tensions ont perduré, Pékin reprochant notamment à Ottawa son alignement sur la politique chinoise de Washington et les autorités canadiennes accusant régulièrement la Chine d'ingérence.