Le canard géant, symbole de paix, de retour dans la baie de Hong Kong

"A l'heure des pandémies, des tensions politiques, je pense que c'est le bon moment pour que la chance soit de retour", comme si "deux canards c'était deux fois plus de chance", a déclaré Florentijn Hofman en présentant son installation flottante composée de deux canards gonflables de 18 mètres de haut.

Baptisée "Double Ducks" (Double Canard), elle stationnera deux semaines dans le port, face au quartier financier de Central, au coeur de la baie de Hong Kong.

Ce sera "deux fois plus de plaisir, deux fois plus de bonheur", a souligné dans un communiqué l'artiste de 46 ans, qui assure que son oeuvre "met l'accent sur l'amitié et la création de liens".

Lors de sa première visite à Hong Kong en 2013, alors venu en solo, il avait suscité des remous jusqu'à Pékin, des internautes ayant à l'époque détourné la célèbre photo de "l'homme au char" de la place Tiananmen en remplaçant les chars d'assaut... par des canards.