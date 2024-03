Le chanteur Eric Carmen, interprète du tube "All By Myself", est décédé

L'auteur, compositeur et interprète américain Eric Carmen, notamment connu pour ses tubes "Hungry Eyes" et "All By Myself", s'est éteint à l'âge de 74 ans, a annoncé son épouse.

Outre la chanson "Hungry Eyes", présente dans la bande originale du film Dirty Dancing (1987) avec Jennifer Grey et Patrick Swayze, l'artiste a également écrit "All By Myself", un titre souvent repris et notamment chanté par Céline Dion. Eric Carmen est également à l'origine de "Never Gonna Fall In Love Again" et "Make Me Lose Control".

"C'est avec une immense tristesse que nous partageons la nouvelle déchirante du décès d'Eric Carmen. Notre doux, aimant et talentueux Eric s'est éteint dans son sommeil, au cours du week-end", a écrit son épouse, Amy, dans un communiqué publié sur le site officiel de l'artiste.