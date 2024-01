Le chef de la diplomatie américaine demande à Netanyahu d'épargner les civils à Gaza

Plus de trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, appelé mardi à Tel-Aviv le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à épargner les civils palestiniens pris au piège dans le petit territoire assiégé.

Au cours de sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre, M. Blinken a réaffirmé auprès de M. Netanyahu "le soutien (américain) au droit d'Israël à prévenir une répétition des attaques du 7 octobre et insisté sur l'importance d'éviter plus d'atteintes aux civils et de protéger l'infrastructure civile à Gaza", selon un communiqué du département d'État.

Mardi matin, M. Blinken a rencontré le président israélien, Isaac Herzog, et a évoqué le "moment très difficile" que traverse Israël, tout en disant que le pays avait des "chances réelles" d'intégration avec ses voisins arabes.