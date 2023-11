Le financement de l'adaptation climatique largement insuffisant, déplore l'Onu

Le financement de l'adaptation des pays en développement au changement climatique a reculé de 15% en 2021 sur un an, pointe un rapport des Nations unies publié jeudi, qui estime que certains de ces pays exigeraient au contraire des financements jusqu'à 18 fois supérieurs aux montants actuels.

En dépit des signes évidents "d'une accélération des risques climatiques et de leurs impacts à travers le monde, le déficit de financement pour l'adaptation se creuse, désormais compris entre 194 et 366 milliards d'euros par an", déplore le rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Selon l'analyse du PNUE, le financement public pour l'adaptation était de 21,3 milliards de dollars en 2021, contre 25,2 milliards de dollars en 2020.

Le PNUE estime désormais, compte tenu du retard pris, que les fonds nécessaires aux pays en développement pour leur adaptation au changement climatique seront compris entre 215 et 387 milliards de dollars par an pour la décennie qui vient. L'adaptation, soit les mesures destinées à réduire l'exposition et la vulnérabilité des pays et des populations aux effets du changement climatique, était un point important de l'accord de Paris visant à contenir le réchauffement "nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels". De nombreuses économies en développement, les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, figurent parmi les plus exposées aux effets dramatiques et destructeurs du réchauffement climatique : phénomènes météorologiques extrêmes, montées des eaux, incendies, sécheresses, etc.

En 2009, les pays riches avaient promis de fournir 100 milliards de dollars pour financer à la fois l'adaptation au réchauffement climatique et les réductions d'émissions dans les pays en développement d'ici à 2020. Mais ce montant n'a finalement atteint que 83 milliards de dollars selon les chiffres les plus récents, fournis par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).