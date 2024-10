Le Hezbollah dit viser des soldats israéliens dans le sud du Liban

Dans un communiqué distinct, le Hezbollah a annoncé avoir "bombardé un rassemblement de forces ennemies israéliennes dans la localité de Blida avec roquettes et obus".

Israël a lancé son offensive terrestre le 30 septembre, principalement des opérations limitées selon elle dans le sud du Liban pour détruire l'infrastructure "offensive" du Hezbollah, dans le but de ramener chez eux dans le nord du pays ses habitants déplacés.

Le parti chiite, qui tire depuis un an des projectiles sur le territoire israélien, a également dit avoir visé à deux reprises "plusieurs localités au nord de Haïfa", la grande ville du nord d'Israël, avec d'"importantes salves de roquettes".

Plus tôt, le Hezbollah a annoncé avoir bombardé plusieurs localités et positions militaires dans le nord d'Israël, frontalier du sud du Liban.

Lundi, l'armée israélienne a dit avoir perdu au total 13 soldats dans les combats dans cette zone, après de violents affrontements avec des combattants du Hezbollah à la frontière. L'armée a également assuré avoir frappé 120 cibles du Hezbollah "en une heure" dans le sud du Liban.

Elle a aussi averti qu'elle allait "bientôt" viser le Hezbollah dans la "zone côtière" du sud du Liban.

Outre son offensive au sol, Israël mène depuis le 23 septembre des bombardements massifs sur le sud et l'est du Liban et principalement sur la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite.

Ces frappes ont tué plus de 1.100 personnes selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels et déplacé plus d'un million de personnes.