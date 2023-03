Le Japon dévoile des mesures de la "dernière chance" contre la dénatalité

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis vendredi une hausse des allocations familiales et des montants des congés parentaux, soulignant qu'il ne restait plus qu'une "dernière chance" pour tenter d'enrayer le déclin drastique de la population nippone.

Près de 30% des 125 millions d'habitants du Japon sont âgés de 65 ans et plus, un record mondial après Monaco.

Et le nombre de naissances dans le pays est tombé en 2022 sous la barre des 800.000, un nouveau plus bas depuis le début de ces statistiques en 1899 et près de deux fois moins qu'il y a 40 ans, selon des chiffres gouvernementaux publiés fin février.