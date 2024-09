Le Japon proteste contre des "violations" de son espace aérien par un avion russe

Tokyo a mobilisé en réponse des avions de chasse et lancé des avertissements par radio et par fusée éclairante, a-t-il précisé.

"Cette violation de l'espace aérien est extrêmement regrettable et nous avons adressé aujourd'hui une protestation très sérieuse au gouvernement russe par la voie diplomatique et l'avons vivement encouragé à éviter que cela ne se reproduise", a souligné le ministre.

Le Japon s'est aligné sur la position occidentale face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en apportant à Kiev un soutien financier et matériel et en sanctionnant des personnes et des organisations russes.

Il s'agit de la première incursion dans l'espace aérien par un avion russe depuis juin 2019, lorsqu'un bombardier Tu-95 a pénétré dans l'espace aérien japonais dans le sud d'Okinawa et autour des îles Izu, au sud de Tokyo, selon les autorités japonaises.