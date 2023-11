Le Met Museum parie sur l'immersif pour réveiller les "belles endormies" de ses collections de mode

La pièce de 1887 est aujourd'hui trop fragile et endommagée pour être dressée sur un mannequin. Elle sera donc montrée à plat, mais aussi reconstituée en images de synthèse et présentée sous forme d'hologramme, clin d'oeil aux expositions immersives qui ont le vent en poupe.

Pour 2024, le grand musée new-yorkais a l'ambition de "réveiller" les "belles endormies" de ses collections (33.000 pièces), en les exposant et en réimaginant les sensations sonores, olfactives ou de toucher qu'elles ne peuvent parfois plus procurer, a expliqué mercredi le conservateur du Costume Institute, Andrew Bolton, lors d'une présentation à la presse.

L'exposition du Met Museum sera aussi parrainée par TikTok, l'application de vidéos ultra-populaire auprès des jeunes du groupe chinois ByteDance, accusée depuis des mois par les autorités américaines d'espionner ses 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis au profit de Pékin.

Andrew Bolton a mis en avant son "accessibilité". "Nous voulions vraiment avoir la plateforme la plus grande et la plus large possible en termes de diffusion à l'échelle mondiale", a-t-il ajouté lorsqu'il a été interrogé sur d'éventuelles craintes que ce choix soit critiqué aux Etats-Unis.

En tout, quelque 250 pièces vont reprendre vie, avec la nature pour fil conducteur, depuis cette veste brodée remontant aux années 1615-1620, jusqu'au XXIe siècle, symbolisé par cette robe de 2001 d'Alexander McQueen, tout en coquillages, dont les sons quand ils s'entrechoquent ont été recréés.