Le Mexique vend son Air Force One au Tadjikistan pour 92 millions de dollars

L'appareil avait été acheté pour une somme totale de 218 millions de dollars par l'ex-président Felipe Calderon (2006-2012) et son successeur Enrique Peña Nieto (2012-2018) s'en était servi, a rappelé AMLO, arrivé au pouvoir en décembre 2018.

Lui-même n'a fait que cinq voyages à l'étranger en quasiment quatre ans et demi de mandat, quatre aux Etats-Unis et une tournée en Amérique centrale et à Cuba début 2022.

En janvier, le chef de l'Etat avait expliqué qu'il ne pouvait pas aller au sommet latino-américain de Buenos Aires parce qu'il devait superviser l'avancée des travaux en vue de la mise en service du train Maya, son méga-projet dans la péninsule du Yucatan qu'il veut inaugurer en décembre.

Le sommet marquait le grand retour du président brésilien Lula, qui lui n'a pas manqué le rendez-vous de Buenos Aires.