Le nouveau gouvernement congolais compte un petit peu moins de ministres

La nouvelle équipe compte six vices-Premier ministres et neuf ministres d'État. On y retrouve notamment Jacquemin Shabani, comme vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ou Jean-Pierre Bemba comme vice-Premier ministre et ministre des Transports et des Voies de communication. Ce dernier, condamné en 2016 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale et acquitté en 2018 en appel, avait auparavant été ministre de la Défense. "Cette permutation est stratégique dans un contexte où les infrastructures de transport sont essentielles pour le développement économique", écrit le média congolais actualite.cd.

La composition du gouvernement "témoigne d'un effort de rationalisation tout en maintenant une forte continuité dans certains ministères clés", lit-on encore sur le site internet de ce média.