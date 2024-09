Le pape rencontre les autorités de Singapour avant la fin de sa longue tournée

Partager:

Roslan RAHMAN Le pape François doit s'exprimer jeudi devant les autorités de Singapour, quatrième et dernière étape de sa tournée régionale, où sa visite de 48 heures vient encourager le développement de l'Eglise catholique en Asie. Trente-huit ans après Jean-Paul II, François est arrivé mercredi dans cette cité-Etat cosmopolite de six millions d'habitants, quatrième et dernière étape de son ambitieuse tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie.

Singapour, Etat indépendant depuis 1965, l'un des plus développés d'Asie notamment en matière d'industrie et de technologie, fait l'objet de critiques sur le respect des droits de l'homme et la sévérité de son système judiciaire, qui applique toujours la peine capitale. Jeudi matin, Jorge Bergoglio sera reçu officiellement au Parlement et s'entretiendra avec le président Tharman Shanmugaratnam et le Premier ministre Lawrence Wong. A 10H30 (02H30 GMT), il prononcera un premier discours devant les autorités, le corps diplomatique et la société civile à l'Université nationale de Singapour.

"Singapour est une toute petite île qui a des ambitions mondiales. Comme le Vatican, pour d'autres raisons, pas économiques mais religieuses. Donc ces deux Etats ont tout intérêt à travailler ensemble", explique à l'AFP Michel Chambon, théologien et anthropologue, chercheur à l'Université nationale de Singapour. Bien qu'elle ne soit pas à l'abri du racisme et de la discrimination, Singapour est souvent saluée comme un creuset culturel doté de lois permissives, du moins en matière de religion. Le dialogue inter-religieux sera d'ailleurs l'un des thèmes de cette visite, avec notamment une rencontre avec des jeunes prévue vendredi.