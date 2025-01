Le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait démissionner: une annonce est attendue plus tôt que prévu

Sous pression au sein de son parti libéral, le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait démissionner dès lundi, selon les médias, alors qu'il est confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir il y a neuf ans.

Selon les journaux The Globe and Mail et The Toronto Star, des sources au sein du parti libéral s'attendent à ce que M. Trudeau se retire en amont d'une réunion nationale de sa formation prévue mercredi.