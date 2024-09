Le président iranien promet d'empêcher la police des moeurs de "déranger" les femmes

La mort de Mahsa Amini a déclenché un vaste mouvement de contestation en Iran qui a fait plusieurs centaines de morts et provoqué l'arrestation de milliers de personnes. Les autorités ont décrit les manifestations comme des "émeutes" orchestrées par les pays occidentaux.

M. Pezeshkian, alors député au Parlement iranien, avait vivement critiqué en septembre 2022 la police pour le décès en détention de Mahsa Amini.

Lundi, le président iranien a également déclaré que son gouvernement s'efforçait d'alléger les restrictions draconiennes imposées sur internet, notamment sur les réseaux sociaux.

Depuis les manifestations de 2022, l'Iran a bloqué Instagram et WhatsApp, les applications les plus utilisées depuis le blocage des plateformes YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok ces dernières années.