Le principal suspect dans la disparition de Maddie McCann acquitté dans une autre affaire: va-t-il être libéré?

Le ministère public avait requis une peine de 15 ans de prison dans ce procès. Christian Brückner comparaissait depuis février pour deux agressions sexuelles et trois viols commis entre 2000 et 2017 au Portugal. Mais la juge du tribunal a prononcé mardi son acquittement déplorant l'absence de preuves tangibles, des témoignages en partie "sans valeur" ainsi qu'une "autosuggestion et une suggestion par des tiers" à l'encontre de l'accusé en raison de la couverture médiatique l'entourant.

Élevé dans une famille d'accueil où il a souffert de maltraitances et violences répétées, il a 17 ans lorsqu'un tribunal de Bavière le condamne, en 1994, à deux ans de prison pour violences sur un enfant et "actes sexuels devant un enfant". L'année suivante, sa peine partiellement exécutée, il part au Portugal et vit plus de 10 ans en Algarve, où Maddie McCann a disparu lors de vacances en famille.

En 2007, l'année de la disparition de la petite Britannique, Christian Brückner revient s'installer en Allemagne, à Hanovre. Il alterne ensuite avec des séjours au Portugal. Des années plus tard, en juin 2017, la police portugaise arrête de nouveau Brückner après qu'il se serait masturbé devant des enfants dans une aire de jeux.

Condamné en 2017

Extradé vers l'Allemagne, il est rattrapé par une série d'enquêtes. Il est condamné à l'automne 2017 à 15 mois de prison pour violences sexuelles sur un enfant, puis en 2019 pour le viol d'une Américaine de 72 ans perpétré au Portugal en 2005.