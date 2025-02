Le prix de la guerre: il faudra plus de 500 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine

L'Ukraine aura besoin de 524 milliards de dollars (506 milliards d'euros) pour son redressement et sa reconstruction, après trois ans de guerre provoquée par l'invasion russe, selon une nouvelle estimation publiée mardi par la Banque Mondiale.

"Cette évaluation met en évidence les dommages extraordinaires que la Russie a infligés à l'Ukraine", a déclaré la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, citée par le communiqué conjoint de la Banque mondiale avec l'ONU, la Commission européenne et le gouvernement ukrainien.

Le chiffre - estimé sur 10 ans - correspond à "2,8 fois le PIB" de l'Ukraine pour 2024, ajoute le communiqué.

L'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février 2022 a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et déplacés et provoqué des destructions massives rasant des villes entières avec des bombardements et ruinant nombre d'infrastructures énergétiques.