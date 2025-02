La Russie vise "des infrastructures d'aérodromes militaires" ukrainiens: l'Ukraine abat six des sept missiles lancés

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué mardi avoir abattu 133 drones russes et six des sept missiles de croisière lancés dans la nuit par la Russie.

La Russie a lancé sur l'Ukraine 213 drones de divers types et sept missiles X-101, tirés depuis des bombardiers stratégiques Tu-95, a indiqué l'armée de l'air dans son rapport quotidien.

"Six missiles de croisière X-101 et 133 drones de type Shahed et d'autres types ont été abattus dans les régions de Poltava, Soumy, Kiev, Tcherniguiv, Tcherkassy, Kirovograd, Jytomyr, Mykolaïv et Dnipro", a indiqué l'armée de l'air à la suite de l'alerte aérienne nocturne déclarée dans tout le pays.