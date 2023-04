Le ralentissement de l'économie américaine se confirme au premier trimestre

"La croissance du PIB reflète une hausse des dépenses de consommation, des dépenses publiques et des exportations qui viennent compenser la baisse des investissements privés et immobiliers", a détaillé le ministère dans son communiqué, qui souligne également que la croissance subit l'effet d'une hausse des importations.

Non sans raison: même si l'inflation a ralenti au point d'atteindre en mars 5% sur un an, soit son niveau le plus faible depuis presque deux ans, selon l'indice CPI, elle reste toujours trop élevée et pèse sur le pouvoir d'achat des ménages.

- Risque d'inflation généralisée -

Ces derniers doivent également faire face à la hausse des coûts d'emprunt, qui ont régulièrement progressé durant l'année, suivant le rythme de l'augmentation du principal taux directeur de la Fed. Les taux d'intérêt au jour le jour sont désormais compris entre 4,75 et 5%, au plus haut depuis 2007, et devraient continuer à être relevés tant que l'inflation n'est pas revenue à 2%, la cible visée par la banque centrale américaine.