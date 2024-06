Le rappeur néerlandais Ali B, accusé d'agressions sexuelles, risque trois ans de prison

Selon le parquet, l'artiste de 42 ans est coupable de deux viols et deux agressions sexuelles. "L'enquête a montré une personnalité dominante et manipulatrice, qui n'accepte pas qu'on lui dise 'non'", a pointé l'accusation. Ali B "n'a exprimé aucun regret. Il est uniquement préoccupé par son propre sort."

Une ancienne candidate de The Voice of Holland est l'une des plaignantes. La chanteuse a porté plainte en mai 2018 contre le quadragénaire pour une agression sur un chemin forestier isolé.