Le roi de Norvège, doyen des souverains européens, hospitalisé en Malaisie

Le roi Harald de Norvège, âgé de 87 ans et de santé fragile, a été hospitalisé en Malaisie pendant ses vacances pour une infection, a annoncé le Palais royal norvégien mardi.

"Sa Majesté le Roi est tombé malade pendant ses vacances en Malaisie et a été hospitalisé pour une infection", a indiqué le Palais, précisant qu'il était "bien suivi" par le personnel médical norvégien et malaisien.

Doyen des souverains en exercice en Europe, le roi Harald, qui se déplace avec des béquilles, a multiplié les problèmes de santé et les arrêts maladie ces dernières années: il a notamment subi une opération du coeur et souffert de divers troubles respiratoires et d'infections.