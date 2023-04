Le secteur chimique et pharma a enregistré la plus forte croissance de l'emploi en 22 ans

En 2022, quelque 2.403 emplois supplémentaires ont été créés dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et des produits pharmaceutiques, s'est réjouie mercredi la fédération Essenscia, qui enregistre la plus forte croissance de l'emploi en 22 ans. Les investissements et le chiffre d'affaires du secteur ont également atteint des niveaux records, mais "la compétitivité et la rentabilité sont mises à rude épreuve en raison des coûts élevés, des baisses de production et une frénésie réglementaire accrue", met en garde la fédération.