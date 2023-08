Le super typhon Saola se dirige vers le sud de la Chine et Hong Kong

La Chine a émis jeudi son avertissement le plus élevé alors que le super typhon Saola se rapproche de Hong Kong et de la côte sud du continent, plusieurs villes retardant la rentrée scolaire par mesure de précaution.

Sur le continent, la Chine a émis l'avertissement le plus sévère de son système à quatre niveaux, le Centre météorologique national du pays prévoyant que le typhon toucherait terre "quelque part dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong" au plus tôt vendredi après-midi.

La compagnie aérienne Cathay Pacific a annoncé avoir annulé tous ses vols à destination et en provenance de Hong Kong entre 06H00 GMT vendredi et 02H00 GMT samedi.

Sa filiale, la compagnie aérienne à bas prix HK Express, a annoncé qu'elle annulait 70 vols à destination et en provenance de Hong Kong vendredi et samedi. Hong Kong Airlines a annoncé avoir annulé plus de 30 vols et la nouvelle compagnie aérienne Greater Bay Airlines a annoncé en annuler douze.

Les zones basses de Hong Kong pourraient connaître de "graves inondations" et si Saola contournait le sud du territoire, l'onde de la tempête "pourrait être similaire" à celle connue lors du super typhon Mangkhut de 2018.