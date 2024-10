Le taux de participation à l'élection présidentielle moldave plus élevé qu'en 2020

Le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle moldave est plus élevé que lors du dernier scrutin, organisé en 2020, rapportent les médias de cette ancienne république soviétique. À noter que cette année, les Moldaves doivent également se prononcer sur l'avenir du pays par le biais d'un référendum.

L'actuelle présidente moldave pro-européenne, Maia Sandu, brigue un second mandat, tout en faisant face à dix autres candidats. Il est donc plus que probable qu'un deuxième tour soit organisé, opposant les deux candidats qui auront récolté le plus de voix.

Simultanément à l'élection présidentielle, les électeurs doivent aussi se prononcer via un référendum sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhérer à l'Union européenne (UE).

À 18h00 (heure locale), plus de 1,2 million d'électeurs avaient donné leur avis, soit un taux de participation de 42,44%.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 21h00 (heure locale). Les premiers résultats sont attendus vers 22h00.