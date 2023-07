Le télescope spatial Euclid révèle ses premières images test

Le télescope spatial européen Euclid, qui a pour mission d'étudier la matière noire et l'énergie sombre de l'Univers, a atteint son poste d'observation et révélé lundi ses premières images tests.

Mais elles indiquent d'ores et déjà qu'il sera capable de remplir ses objectifs, a déclaré dans un communiqué l'agence spatiale européenne (ESA).

"Après plus de 11 ans à concevoir et développer Euclid, il est grisant et très émouvant de voir ces premières images", a déclaré Giuseppe Racca, responsable de la mission Euclid à l'ESA. "Une fois entièrement calibré, Euclid observera des milliards de galaxies pour créer la plus grande carte en 3D du ciel jamais réalisée."

Après avoir décollé depuis la Floride le 1er juillet, le télescope européen, auquel la Nasa a également participé, a voyagé jusqu'à sa destination située à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.