Les 1 % les plus riches de la planète ont épuisé leur consommation de carbone pour 2025… en seulement 10 jours

Selon une étude d'Oxfam, les 1 % les plus riches de la planète ont consommé, en dix jours, l'équivalent de leur budget carbone annuel, menaçant les efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. En France, Bernard Arnault aurait atteint son quota en moins de trois heures.

En France, Bernard Arnault, PDG de LVMH et homme le plus riche du pays, a particulièrement attiré l'attention : son empreinte carbone aurait dépassé sa part annuelle dès le 1ᵉʳ janvier... à 2h15 du matin. Ses émissions représentent environ 1 200 fois celles d’un Français moyen.

D'après un rapport publié par Oxfam, les 1 % les plus riches de la population mondiale ont déjà épuisé, dès le 10 janvier 2025, leur part du budget carbone annuel. Ce budget correspond à la quantité maximale de dioxyde de carbone pouvant être émise sans dépasser le seuil critique de réchauffement climatique fixé à 1,5 °C.

À l'échelle mondiale, l'écart est tout aussi frappant. Par exemple, l'empreinte carbone d'Elon Musk, évaluée à 5 947 tonnes de CO2 équivalent (CO2e), représente 834 ans d’émissions pour une personne moyenne, ou encore 5 437 années pour une personne issue des 50 % les plus pauvres de la planète.

Les plus pauvres bien loin de leur budget carbone

À titre de comparaison, une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population mondiale mettrait environ trois ans (1 022 jours) pour atteindre sa part du budget carbone annuel mondial.

Les 1 % les plus riches génèrent en effet plus de deux fois les émissions de carbone produites par la moitié la plus pauvre de l’humanité réunie. Ce déséquilibre contribue aux conséquences dévastatrices du changement climatique, qui affectent en priorité les communautés vulnérables.