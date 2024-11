Qui respecte le mieux l'Accord de Paris? Découvrez le classement des pays qui font le plus d'efforts

Le jour de l'ouverture de la COP29 à Bakou, un classement des efforts climatiques des États bouleverse de nombreuses idées reçues. Découvrez quels pays se hissent en tête et lesquels ferment la marche.

Ce palmarès, publié par GreenUnivers, met en lumière les pays qui ont réellement tenu leurs promesses et ceux qui sont restés à la traîne parmi les 23 nations les plus riches.

L'étude a été dirigée par le chercheur François Gemenne, de l'Observatoire Hugo (Université de Liège), en collaboration avec DPAM, un fonds de gestion belge.

Autriche, Allemagne et Suisse en tête

L'Autriche arrive en tête du classement, suivie par l'Allemagne et la Suisse. Ces résultats peuvent surprendre, car des pays souvent perçus comme des modèles en matière de transition écologique, tels que l'Islande, la Norvège, le Danemark et la Finlande, se retrouvent plutôt dans le "ventre mou" du classement. Ces nations se positionnent derrière des pays comme l'Espagne (5e) et la France (9e).

Sans grande surprise, le Canada et les États-Unis ferment la marche, avec des scores très faibles. Les États-Unis, en particulier, affichent le score le plus bas de tous les pays étudiés, étant 4,5 fois inférieur à celui de l'Autriche.