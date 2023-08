Les Affaires étrangères ont connaissance de la présence d'environ 110 Belges au Niger

Les Affaires étrangères ont connaissance de 90 Belges inscrits au registre consulaire au Niger, ainsi que d'une vingtaine de compatriotes qui ont signalé leur présence dans ce pays via la page Travellers Online, indique mardi le SPF. "Leur sécurité est pour nous prioritaire", et la situation est pour le moment encore relativement calme, précise l'administration fédérale.

Le SPF Affaires étrangères assure également "avoir contact avec les acteurs concernés pour évaluer la situation". Trois paramètres entreront en ligne de compte dans l'éventualité d'évacuations de ressortissants belges: le souhait ou non de quitter le territoire nigérien; la situation sécuritaire qui est la leur et, enfin, pour ceux qui ont la volonté de partir et qui seraient intéressés, la possibilité de se joindre dans de bonnes conditions à l'opération d'évacuation française.