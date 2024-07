Les centres de soins du sud de Gaza "au point de rupture", selon le CICR

La Croix-Rouge a aussi comptabilisé 850 patients, en plus des blessés dans le bombardement, la semaine dernière dans le service ambulatoire, dont près de la moitié sont des femmes et un tiers sont des enfants.

Un autre acte de guerre faisant autant de victimes en même temps "obligerait nos médecins et infirmières à faire des choix extrêmement difficiles", souligne le CICR, précisant que les besoins médicaux actuels des civils "dépassent considérablement la disponibilité limitée" en moyens et en personnels.

"La plupart des patients ont été déplacés de chez eux à plusieurs reprises et vivent avec peu de nourriture et d'eau potable, dans des zones surpeuplées, ce qui les rend plus susceptibles de tomber malades", insiste le CICR, dont l'équipe a assuré 12.000 consultations et plus de 500 interventions chirurgicales, depuis l'ouverture de la structure en mai.