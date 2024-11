Kamala Harris appelle ses partisans à "continuer à se battre" après sa défaite à la présidentielle

"Mon cœur est rempli de gratitude pour la confiance que vous avez placée en moi, et d'amour pour notre pays", a-t-elle déclaré en arrivant sur scène, le sourire aux lèvres. Elle a ajouté qu'elle était "fière de la campagne que nous avons menée" et que "nous devons accepter le résultat de cette élection". Kamala Harris a également tenu à remercier son mari, ainsi que le président sortant Joe Biden.

Kamala Harris a pris la parole pour la première fois depuis sa défaite à l'élection présidentielle, s'exprimant depuis l'université Howard, où elle avait passé la nuit électorale. La candidate démocrate a appelé Donald Trump pour le féliciter et reconnaître sa défaite plus tôt dans la journée, avant de s'adresser à ses partisans, venus nombreux pour l'écouter.

"Nous continuerons à mener ce combat dans les urnes, devant les tribunaux, et dans l'espace public. Et nous le mènerons également de manière plus discrète, dans la façon dont nous vivons nos vies", a-t-elle ajouté, insistant sur l'importance de la bienveillance et du respect mutuel.

Un discours marqué par l'émotion

Chantal Monet, notre référente des questions internationales, a analysé la prise de parole de Kamala Harris. "Ce qui m'a marquée dans ce discours, c'est l'émotion. On a entendu à plusieurs moments la voix de Kamala Harris trembler. On imagine que cela a dû être extrêmement difficile. Elle a mis beaucoup de temps avant de parler."

Pour Chantal Monet, l'un des points essentiels est l'appel à se tourner vers l'avenir. "Elle appelle les jeunes à continuer à se mobiliser. Elle dit que le combat prendra du temps, mais qu'il ne faut pas baisser les bras."

Kamala Harris a également souligné l'importance de reconnaître les résultats des élections, soulignant la différence fondamentale entre une démocratie et une tyrannie.

La fin du discours de Kamala Harris a été marquée par une note poétique. "Elle dit qu'on ne peut voir les étoiles que lorsqu'il fait suffisamment sombre, et qu'il faut faire en sorte que les étoiles brillent", a expliqué Chantal Monet, ajoutant que ce message se voulait porteur d'espoir malgré la défaite.

Le discours de Kamala Harris laisse entrevoir la continuité de son engagement, même en dehors de ses fonctions de vice-présidente. Elle appelle les Américains à ne pas abandonner leurs luttes pour la justice, la liberté et l'équité, rappelant que le chemin sera long mais nécessaire.