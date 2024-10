Les Etats-Unis espèrent toujours éviter un "conflit plus large" au Moyen-Orient

"Nous continuons à nous engager intensément pour prévenir un conflit plus large dans la région", a déclaré le diplomate, aux journalistes en marge d'un sommet des pays d'Asie du Sud-Est au Laos.

"Nous avons tous intérêt à essayer de créer un environnement dans lequel les gens peuvent rentrer chez eux, être en sécurité, et les enfants retourner à l'école (...) Israël a donc un intérêt clair et très légitime à le faire. Le peuple libanais souhaite la même chose. Nous pensons que le meilleur moyen d'y parvenir est d'aboutir à un accord diplomatique, un accord sur lequel nous travaillons depuis un certain temps et sur lequel nous nous concentrons actuellement", a-t-il développé.